Município de Loures avançou com demolições e despejos no bairro Montemor

Hoje de manhã bem cedo as máquinas entraram no bairro para demolir casas deste bairro informal, acompanhadas de agentes da polícia fortemente armados.



A repórter Paula Borges esteve no Bairro Montemor e conta que várias pessoas ficaram na rua depois de as máquinas terem demolido os edifícios onde viviam.



É uma prática que tem sido comum em Loures. A autarquia tem demolido casas do Bairro Montemor. Na terça-feira passada foram demolidas casas no bairro informal do Zambujal.



A Antena 1 contactou a câmara de Loures, para obter esclarecimentos sobre este despejo, até ao momento sem resposta.