Município de Tabuaço encerra EN323 para evitar "lamentos futuros"
A Estrada Nacional 323 (EN323) está cortada ao trânsito por prevenção, devido uma "enorme fissura", entre os cruzamentos de Espinho e Desejosa, disse hoje à agência Lusa o presidente do Município de Tabuaço.
"Há uma enorme fissura a atravessar a EN323 e as previsões são para mais uma noite com chuva intensa e ventos fortes. Por isso, resolvemos encerrar por segurança, para evitar qualquer lamento futuro", justificou José João Patrício.
O presidente disse que a via vai manter-se "interdita ao trânsito até novas avaliações e pelas autoridades competentes", uma vez que se "trata de uma estrada nacional e, portanto, tem de ser a entidade responsável a avaliar os danos existentes" na via.
"Como a fissura atravessa a estrada, há o risco de haver derrocadas", reforçou José João Patrício, lembrando que é uma via paralela ao rio Távora, "ela inicia na foz do Távora, na EN222, e sobe até à entrada da vila" de Tabuaço.
Em alternativa, os condutores devem circular pela Estrada Municipal 512 (EM512), por Adorigo, Barcos em direção a Tabuaço ou a EM 504 de Valença do Douro, Desejosa e a vila de Tabuaço, no norte do distrito de Viseu.