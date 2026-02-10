Municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

No final de uma reunião, em Coimbra, com responsáveis autárquicos, da Proteção Civil e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o presidente da Câmara de Soure, Rui Fernandes, disse aos jornalistas que estima que sejam retiradas 300 a 500 pessoas, e que este número inclui moradores que já saíram voluntariamente das suas casas.

As freguesias onde esta operação de retirada de moradores decorrerá são as de Granja do Ulmeiro, Alfarelos e Figueiró do Campo "que estão diretamente em cima da corda do Mondego", mas também em Samuel e Vinha da Rainha, face às previsões de mau tempo e possibilidade de inundações durante a noite de hoje e manhã de quarta-feira.

"Os presidentes de junta conhecem uma a uma as pessoas que é preciso retirar", adiantou Rui Fernandes, acrescentando que o município decidiu também "encerrar toda a rede escolar", não só devido à previsão de chuva forte e vento, mas também "porque, por estes dias, continuam muitos trabalhos nas estradas com quedas de taludes, muros e árvores".

"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite. Queremos ter mais um dia onde os nossos meios possam trabalhar nas melhores condições possíveis, e há-de tudo correr bem. Estamos preparados, vamos confiar na obra [hidráulica do Mondego] e se o pior acontecer [a quebra das margens do rio] estaremos à altura ", frisou.

"Nestes 15 dias temos adaptado os nossos meios e dispositivos ao risco, este cenário de cheias controladas foi o que nos trouxe até onde estamos hoje. (...)Não há risco zero, mas espero que seja esta a derradeira batalha", vincou Rui Fernandes.

Já o presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo, disse que no seu concelho deverão ser retiradas 80 a 100 pessoas, algumas das quais também já saíram voluntariamente de casa.

As localidades que mais preocupam o autarca situam-se na margem esquerda do Mondego -- Pereira, Formoselha, Santo Varão e Caixeira -- para além da aldeia isolada da Ereira e o Casal Novo do Rio, às portas da sede de concelho.

José Veríssimo apelou à população para manter a serenidade, aludindo ao trabalho que vem sendo realizado pelos meios municipais, em conjunto com a Proteção Civil, bombeiros, Forças Armadas e APA.

"As pessoas todas sabem em tempo real o que está a acontecer, Montemor-o-Velho recebe todas as águas, tem esse risco acrescido", notou José Veríssimo.