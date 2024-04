Namíbia. Duas portuguesas morreram após acidente de autocarro

Duas portuguesas morreram e vários turistas portugueses ficaram feridos, num acidente de autocarro na Namíbia. O desastre ocorreu numa zona de deserto, no oeste do país, quando dois autocarros turísticos chocaram. Num desses autocarros, seguia um grupo de 22 turistas portugueses, naturais do Norte do país, que viajavam através da agência de viagens Oscartur, com sede em Leça da Palmeira.