Nanosatélite universitário fabricado em Portugal a caminho do espaço

Foto: Instituto Superior Técnico

Batizado como IST Sat- 1, este nanosatélite vai apanhar boleia do novo foguetão europeu Ariane 6.



É um pequeno equipamento que terá como missão testar a capacidade de detetar aviões em zonas remotas do nosso planeta.



O foguetão Ariane 6 tem lançamento previsto para hoje na Guiana Francesa para o período entre as seis da tarde e as nove da noite, hora de Lisboa.