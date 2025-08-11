"Não é pela falta de meios aéreos que temos a situação que temos", diz comandante da ANEPC

Questionado sore a avaria dos Canadairs, o responsável afirmou que "não seria a diferença de dois meios aéreos que iria evitar o consumo de tantos hectares".





Vincou que a situação se deve sobretudo à "dificuldade que o combate tem em fazer face às condições meteorológicas e o constante agravamento dos cenários destes teatros de operações".

"Temos teatros de operações extremamente complexos. Muitas vezes existem incêndios onde não conseguimos pôr os meios aéreos a trabalhar porque não há condições de segurança", explicou.Mário Silvestre reiterou que da avaliação que foi feita inicialmente, não era necessário ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil.Confrontado com as críticas das populações e autarcas, que dizem que os"Uma das primeiras estratégias é conseguirmos combater os incêndios numa fase inicial", disse, ressalvando, no entanto, que por vezes os meios não são suficientes. "O que acontece é que há recorrências de ocorrências muito grande", disse.Mário Silvestre garante que há uma avaliação contínua do dispositivo. "Ao longo dos anos temos introduzido constantemente melhorias contínuas, desde a estratégia de combate, à formação dos nossos operacionais e pelo próprio processo de despacho de meios e capacidade de comando e controlo", declarou.