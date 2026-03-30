"Não estamos a deixar cair nenhum dos autores", a ideia é diversificar as leituras

O presidente da associação, João Pedro Aido, explica que é preciso trabalhar para os alunos lerem mais. E para isso os professores quiseram abrir a biblioteca - mais autores e mais géneros - para criar rotinas de leitura e chegar a mais alunos.João Pedro Aido sublinha que esta revisão, que está em consulta pública, ainda pode sofrer alterações, dependendo da adesão e dos contributos que vier a receber.