Não há caos no SNS, afirma Álvaro Almeida
O Serviço Nacional de Saúde está a responder melhor do que no passado. Essa é pelo menos a convicção do Diretor Executivo do SNS. Álvaro Almeida visitou esta manhã, ao lado da ministra da Saúde, a ULS do Tâmega e Sousa, uma unidade hospitalar em Penafiel que está sobredimensionada.
Foto: José Pinto Dias - RTP
Álvaro Almeida anunciou mais de duas centenas de camas para as Unidades de Penafiel e Amarante, e um aumento do numero de vagas em instituições do país para responder ao internamento social.
Álvaro Almeida concorda com a ministra quando diz que não há caos no SNS