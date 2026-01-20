Não há caos no SNS, afirma Álvaro Almeida

Foto: José Pinto Dias - RTP

O diretor executivo considera que é a situação mais preocupante no norte do país.

.

Álvaro Almeida anunciou mais de duas centenas de camas para as Unidades de Penafiel e Amarante, e um aumento do numero de vagas em instituições do país para responder ao internamento social.



Álvaro Almeida concorda com a ministra quando diz que não há caos no SNS