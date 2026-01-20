Não há caos no SNS, afirma Álvaro Almeida

O Serviço Nacional de Saúde está a responder melhor do que no passado. Essa é pelo menos a convicção do Diretor Executivo do SNS. Álvaro Almeida visitou esta manhã, ao lado da ministra da Saúde, a ULS do Tâmega e Sousa, uma unidade hospitalar em Penafiel que está sobredimensionada.

Foto: José Pinto Dias - RTP

O diretor executivo considera que é a situação mais preocupante no norte do país.
Álvaro Almeida anunciou mais de duas centenas de camas para as Unidades de Penafiel e Amarante, e um aumento do numero de vagas em instituições do país para responder ao internamento social.

Álvaro Almeida concorda com a ministra quando diz que não há caos no SNS
