Não há casas em risco em Ponta do Sol, garante Proteção Civil

Ao final da manhã Miguel Albuquerque, o presidente do Governo regional, adiantava um balanço do que foi atingido pelas chamas.Miguel Albuquerque revelou ainda que está a ser planeada uma solução definitiva para o realojamento das 36 famílias que tiveram que deixar as casas na Fajá das Galinhas.

Este local foi considerado um ponto quente, durante as operações rescaldo que está em curso.O comandante da Proteção Civil da Madeira, António Nunes, explicou à jornalista Arlinda Brandão o que aconteceu neste local.Para além do vento, pode começar a faltar água para o helicóptero que tem estado a atuar no terreno como explicou ao principio da tarde, à jornalista Isabel Nóbrega de Sá, a autarca da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro.