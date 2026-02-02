"Não sei o que falhou". Ministra evita questões de jornalistas

Os autarcas pedem mais meios, no rescaldo da tempestade Kristin e a dias de enfrentar o agravamento do tempo, e a ministra da Administração Interna garante que "chegarão"., afirmou aos jornalistas durante uma visita à região de Alvaiázere.Dias após a depressão Kristin, as corporações de bombeiros desta zona do país muito afetada estiveram a trabalhar sem ajuda. Maria Lúcia Amaral admite não saber "o que falhou"., continuou a ministra. "Tudo isso pode ter contribuído para que se sentisse a falta durante mais tempo".Ao lado do autarca de Alvaiázere, a governante afirmou ainda que há um trabalho conjunto e que está na região "para que esse tipo de falhas não continue".Questionada sobre o acionamento do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, Maria Lúcia Amaral respondeu que a decisão "depende da fundamentação técnica" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.