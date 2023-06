Nascer em Segurança. Vinte e sete de 41 maternidades a funcionar em pleno até setembro

Tem início esta quinta-feira a implementação do Nascer em Segurança no SNS - Plano Sazonal Verão 2023, ao abrigo do qual 27 das 41 maternidades do país vão continuar a laborar sem interrupções. Vários serviços de obstetrícia fecham até final de setembro. A tutela pretende, com esta operação, garantir às grávidas alternativas de forma atempada. A situação mais complexa deverá ser vivida na região de Lisboa e Vale do Tejo.