Maternidades de Santa Maria e Caldas da Rainha fecham para obras no verão

, assim permanecendo durante um ano.Já. Neste caso,A região de Lisboa e Vale do Tejo vai também poder contar com o apoio de três hospitais privados, garante a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde., programado de junho até setembro, abrange 41 maternidades do país.Destas, 27 mantêm-se em funcionamento, nove funcionarão com dias de fecho agendados e em rotatividade com outras unidades e duas fecham as portas para obras.