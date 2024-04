Naufrágio Tróia. Buscas por dois desaparecidos retomadas na terça-feira

As buscas para encontrar os dois desaparecidos no naufrágio de uma embarcação ocorrido ao largo de Tróia, Grândola (Setúbal), no domingo, vão ser suspensas nas próximas horas. Contudo, na terça-feira serão alargadas %u201Coito milhas náuticas%u201D, disse a Polícia Marítima.

O capitão do Porto de Setúbal e comandante-local da Polícia Marítima, Serrano Augusto, explicou que, tal como aconteceu no domingo, a operação de buscas vai ser suspensa por volta das 20h30.



"Hoje infelizmente não tivemos mais notícias em termos de avistamentos, quer de pessoas quer de objetos de embarcação", afirmou à comunicação social. "Mas não vamos baixar os braços".



As buscas por mar, terra e ar serão retomadas na terça-feira, indicou o mesmo responsável, adiantando que o perímetro vai ser alargado.



Foram instaurados dois inquéritos paralelos ao naufrágio: um inquérito criminal no Ministério Público e um inquérito de acidente marítimo no porto da cidade de Setúbal.