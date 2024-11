Nenhum país está preparado para grandes catástrofes naturais

Graça Carvalho sublinha, no entanto, que a chave para uma resposta eficaz às tempestades está na monitorização e prevenção.E por cá a entidade Agência Portuguesa do Ambiente pode ter um papel determinante.A ministra esteve esta manhã de visita ás instalações da APA e defendeu alterações ao funcionamento da agência.Em declarações aos jornalistas Graça Carvalho não escondeu a preocupação com a decisão da GALP de desistir do projeto para a construção de uma refinaria de lítio em Setúbal.Primeiro foi a empresa sueca NorthVolt a retirar-se do projecto.Agora foi a GALP que também abandona a ideia de abrir uma refinaria de lítio por não encontrar parceiros para o projeto.Garça Carvalho diz que ainda não conversou nem com o primeiro-ministro, nem com o ministro da Economia, sobre o assunto.