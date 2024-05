"No fio da navalha". Guterres alerta que investida terrestre em Rafah levaria a uma catástrofe humanitária colossal

Foram declarações durante a visita do secretário-geral da ONU a Nairobi, capital do Quénia, depois de representantes do Hamas e de Israel terem saído do Cairo sem um acordo de cessar-fogo para a Faixa de Gaza.







"Um ataque terrestre maciço em Rafah levaria a uma catástrofe humanitária colossal, interromperia os nossos esforços para apoiar as pessoas enquanto a fome se aproxima", diz Guterres.