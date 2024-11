Nomeação de Orlando Carvalho para dirigir os Serviços Prisionais não gera unanimidade

Foto: RTP

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional vê com bons olhos a nomeação de Orlando Carvalho para chefiar a Direção Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais.



Ouvido pela Antena 1, o presidente do sindicato, Frederico Morais, diz que foi uma boa escolha.



Por outro lado, a associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional considera que Orlando Carvalho não é a pessoa ideal. O presidente da associação, Hermínio Barradas, diz que precisavam de alguém de fora para fazer mudanças estruturais.



Orlando Carvalho era diretor do Estabelecimento Prisional de Coimbra, deixa agora o cargo para ser o novo diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais e terá como adjunto Paulo Rio, que deixa o estabelecimento prisional do Funchal.