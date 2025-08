Nomes de menores lidos no Parlamento. Aberto inquérito a André Ventura e Rita Matias

(em atualização)







No início de julho, durante um debate parlamentar às alterações da lei da nacionalidade, André Ventura divulgou nomes de crianças imigrantes de uma escola de Lisboa, dizendo que são “zero portugueses” e argumentando que passaram à frente na lista de menores de nacionalidade portuguesa.





Na véspera do debate no Parlamento, a deputada Rita Matias leu igualmente, num vídeo publicado nas redes sociais, os nomes de alunos com nomes e apelidos estrangeiros dessa lista.



No debate parlamentar, André Ventura disse que a lista era "pública", mas Rita Matias admitiu posteriormente que não tinha confirmado a "veracidade" dos nomes.





Cerca de duas semanas depois, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) anunciou que abriu um processo de averiguações sobre a divulgação de nomes de menores por parte do líder do Chega no Parlamento. Na altura, Ventura reagiu dizendo que o Chega estava a ser alvo de perseguição e considerando a averiguação “um absurdo” e “uma perda de tempo”.







O momento protagonizado pelo presidente do partido foi criticado pelas bancadas da esquerda, que também acusaram a mesa do Parlamento de não defender o direito das crianças.





O presidente da Assembleia da República defendeu, porém, que se tratava de uma questão de liberdade de expressão, defendendo que pode não se gostar, mas não se pode impedir.





Já o ministro da Educação criticou o Chega pela revelação do nome de crianças estrangeiras que frequentam escolas portuguesas e realçou que a “diversidade” é algo positivo, já que revela que o país está a crescer.