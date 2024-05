O suspeito foi detido na quarta-feira e ouvido esta quinta-feira no Tribunal de Braga. Está indiciado de dois mil alegados crimes de abuso de crianças vai ficar em prisão preventiva.





Foi com surpresa que a notícia dos alegados abusos deste professor chegou à população da Póvoa do Lanhoso. O docente indiciado dava aulas na Escola Básica do Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio.