Nova estirpe da gripe está a originar mais casos e "vacinar é a nossa melhor arma"

Segundo a avaliação de risco publicada no 'site' do ECDC, em comparação com anos anteriores, os casos estão a surgir três a quatro semanas mais cedo e a circulação está a ser impulsionada por uma nova estirpe de gripe A (H3N2), subtipo K.





Uma inquietação para os profissionais de saúde até porque a vacina da gripe, produzida para este ano, não assegurar o combate à nova estirpe.





Bernardo Gomes avança que este aviso de risco moderado do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, é uma forma de alertar que surgiu uma nova estirpe e que mediante de resposta imunitária podemos ter uma época de gripe mais complicada

“Na prática”, diz o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, “a chamada de atenção fulcral é vacinar. É a nossa melhor arma.”



Portugal registou 1.609 óbitos em excesso durante a epidemia de gripe de dezembro de 2024 a janeiro de 2025, período coincidente com a epidemia de gripe e temperaturas extremas, afetando sobretudo mulheres e pessoas com mais de 85 anos.

Estima-se que até 20% da população contraia gripe anualmente, o que resulta em ausências escolares e laborais e num "impacto significativo" nos sistemas de saúde, avisa o Centro de Controlo de Doenças, alertando que o impacto é maior em ambientes fechados, como instituições de longa permanência.





c/ Lusa

