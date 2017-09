Nova lei da imigração faz disparar pedidos de residência em Portugal

Rafael Marchante - Reuters

A média de pedidos antes da nova lei ronda os 300 pedidos semanais. Agora, numa semana, entraram 4073 novos pedidos, a maioria alegando promessas de contrato de trabalho, revela o DN.



As novas regras vigoram desde agosto e permitem que a autorização de residência se baseie numa “promessa de um contrato de trabalho” e um “inscrição” na Segurança Social. Antes, era exigido um contrato e o registo de contribuições que serviam de prova da permanência do imigrante em Portugal.



De acordo com o jornal diário, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras terá manifestado preocupações no chamado “efeito de chamada” de imigrantes ilegais ao país. O Governo terá desvalorizado estes avisos escritos num parecer do SEF sobre as alterações à lei aprovadas pelo PS, BE e PCP.



O SEF tinha avisado que poderiamos estar perante “uma regularização extraordinária de imigrantes, em contraciclo e contra a posição que vem sendo assumida pela União Europeia”.