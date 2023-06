Nova ponte sobre o Douro vai chamar-se "Ponte da Ferreirinha"

O investigador Germano Silva considera a escolha “acertada” e explica que a equipa responsável pelas hipóteses de nomes, da qual fez parte, tinha “uma ideia de que fosse uma mulher” e





“A dona Antónia Ferreira viveu no Porto durante muitos anos, teve no Porto toda a sua atividade, tem a sua atividade também em Gaia, portanto fez todo o sentido, acho que foi uma escolha justa”, declarou à RTP.



“Pretendíamos que fosse homenageada uma personalidade que tivesse marcado o desenvolvimento económico da cidade e de uma região que é a do Douro”, acrescentou.







votação realizada pelo JN, que contou com mais de 77 mil participações, tinha como hipóteses "Ponte da Ferreirinha", "Ponte Douro", "Ponte da Boa Viagem", "Ponte Engenheiro Joaquim Sarmento", "Ponte da União" e "Ponte da Boa Passagem".





O projeto da nova ponte, 500 metros a montante da Ponte da Arrábida, é da autoria do consórcio formado pelas empresas Edgar Cardoso, Arenas e NOARQ.



"As obras deverão iniciar-se ainda no primeiro semestre deste ano, ficando a ponte concluída no final de 2025", indica o JN, referindo que a construção será faseada para minimizar os impactos na malha urbana à superfície.