Nova versão do Programa do Governo Regional da Madeira chega à Assembleia Legislativa

(em atualização)Para já,. O Chega remeteu o seu sentido de voto para o momento da votação.

A entrega do Programa do Governo Regional, prevista para as 12h00, cabe ao líder do PSD insular, Miguel Albuquerque.



O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, veio sustentar que as minorias não podem ser um bloqueio à governação da Região Autónoma., advertiu, ao intervir na sessão solene comemorativa do Dia da Região e das Comunidades, no Parlamento madeirense.Miguel Albuquerque decidiu, a 19 de junho, retirar a primeira versão do documento da discussão face ao chumbo anunciado por parte de PS, JPP e Chega, que ocupam 24 dos 47 assentos na Assembleia Legislativa da Madeira.

c/ Lusa