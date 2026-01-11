Novamente paradas todas as ambulâncias de emergência médica do Algarve

O presidente do STEPH, Rui Lázaro, explicou que os únicos meios operacionais disponíveis são quatro ambulâncias de suporte imediato de vida sediadas em Loulé, Lagoa, Tavira e Vila Real de Santo António.





“Na região do Algarve, o que está previsto é que até às 20h00 ficará sem ambulâncias de emergência médica próprias do INEM, sobrecarregando, naturalmente, as ambulâncias dos parceiros”, afirmou.



Estão novamente paradas, pelo menos até às 20h00 deste domingo, todas as seis ambulâncias de emergência médica do Algarve. A informação foi avançada à Antena 1 pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).Entre as 20h00 de sábado e as 08h00 deste domingo,, pertencente aos bombeiros de Olhão.Desde então, voltaram a ficar inoperacionais, devido à falta de meios humanos, todas as seis ambulâncias que existem na região do Algarve.