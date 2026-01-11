Novamente paradas todas as ambulâncias de emergência médica do Algarve

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar diz que a falta de recursos humanos está a obrigar à paragem das seis ambulâncias de emergência médica que existem na região do Algarve.

Foto: Nuno Patrício - RTP

Estão novamente paradas, pelo menos até às 20h00 deste domingo, todas as seis ambulâncias de emergência médica do Algarve. A informação foi avançada à Antena 1 pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).

Entre as 20h00 de sábado e as 08h00 deste domingo, esteve em funcionamento uma única ambulância, pertencente aos bombeiros de Olhão.

Desde então, voltaram a ficar inoperacionais, devido à falta de meios humanos, todas as seis ambulâncias que existem na região do Algarve.

O presidente do STEPH, Rui Lázaro, explicou que os únicos meios operacionais disponíveis são quatro ambulâncias de suporte imediato de vida sediadas em Loulé, Lagoa, Tavira e Vila Real de Santo António.

“Na região do Algarve, o que está previsto é que até às 20h00 ficará sem ambulâncias de emergência médica próprias do INEM, sobrecarregando, naturalmente, as ambulâncias dos parceiros”, afirmou.
