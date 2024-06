Novas construções têm de estar preparadas para grande amplitudes térmicas

Nuno Patrício - RTP

O alerta é deixado na Antena 1 pela Ordem no dia em que começa o verão, ainda que seja, para já, um verão algo envergonhado.



A Ordem dos Engenheiros lembra também que, com a introdução do programa Simplex, a fiscalização das autarquias às condições dos edifícios tem sido cada vez menor.



Um verão que, de acordo com as previsões, vai ser mais quente do que o habitual, com a Europa a ser invadida por temperaturas acima da média.