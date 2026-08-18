Nove distritos de Portugal estão sob aviso laranja

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) continua a colocar o interior norte e centro do país com o risco de incêndio muito elevado e máximo.





As temperaturas elevadas vão manter-se e a humidade do ar vai estar abaixo dos 30 por cento (um dos indicadores mais propícios para a ocorrência de incêndios).





Por isso, são razões para as autoridades insistirem com várias recomendações e medidas de prevenção destinadas à população.



Em nota divulgada pela ANEPC, estão proibidas a realização de queimadas extensivas, queima de amontoados e a utilização de fogo para a confeção de alimentos em espaços rural. Só é permitida nos locais que estão autorizados pelas autoridades.



Entretanto, o tempo quente seco vai manter-se nos próximos dias. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém o aviso laranja, até às 18:00 desta terça-feira, para as regiões do norte e centro do país. Em algumas localidades, as temperaturas máximas deve estar acima dos 40 graus Celsius.





Por causa do calor, há nove distritos do continente que estão em alerta: Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra.





O restante território continental está com o aviso amarelo. Lisboa, Setúbal e Faro não estão sob quaisquer avisos.

Mais de 1.200 bombeiros no terreno







Os dados são da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e dão conta de que, ao final da manhã desta terça-feira, estavam sete fogos ativos em Portugal.





É na região do norte do país que se concentram a totalidade dos incêndios. Bragança, Viana do Casrelo, Porto, Aveiro e Braga são os distritos com fogos ativos.





No combate às chamas estão envolvidos 1.253 bombeiros de diversas corporações, auxiliados por 405 meios em terra e dez meios aéreos.





A situação mais complicada regista-se em Torre de Moncorvo, na freguesia de Cabeça Boa, distrito de Braga.





No combate às chamas que já lavram desde o passado domingo, estão 442 bombeiros, auxiliados por 146 meios terrestres e quatro helicópteros.





Em Aveiro, no concelho de Arouca, freguesias de Cabreiros e Albergaria da Serra, um outro incêndio está a complicar o trabalho dos cerca de 318 operacionais que estão no terreno.





Durante a manhã, 97 viaturas foram empenhadas para o local para ajudar a combater o fogo que já lavra há dois dias. Três helicópteros também fazem parte dos meios acionados para efetuar várias descargas.





Há ainda um terceiro incêndio que está a preocupar a população e já consume uma extensa área de mato há dois dias. É no concelho de Santo Tirso, freguesia de Rebordões. 207 bombeiros estão no terreno auxiliados por 62 viaturas e cinco meios aéreos.





Neste momento, não há registo de habitações ou populações ameçadas pelas chamas.



