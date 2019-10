Novo código traz mudanças no trabalho

A jornalista Arlinda Brandão conta o que vai mudar.







O diploma, publicado em 4 de setembro, foi alvo de um pedido de fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional entregue pelo PCP, Bloco de Esquerda e PEV em 25 de setembro.







Em causa, o período experimental, as alterações nos contratos de muito curta duração e a caducidade das convenções coletivas. As alterações ao Código do Trabalho foram aprovadas no parlamento em julho, apenas com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PSD e do CDS-PP, enquanto os restantes grupos parlamentares votaram contra as medidas.