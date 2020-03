Novo Coronavírus. PR admite redução da "agenda para não criar problemas"

Sobre os encontros internacionais, Marcelo Rebelo de Sousa diz que "depende de outros Estados" mas que até agora o programa mantém-se. Compromissos, explicou, que são "para o final do mês. Vamos ver".



Questionado se mantém a forma de cumprimentar as pessoas, o Presidente da República afirmou que agora pergunta como querem ser cumprimentadas. "E umas dizem um beijinho. E eu digo, cuidado, porque não é a indicação do Ministério da Saúde".



Já sobe o aumento de casos do novo coronavírus no país, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que olhando para a realidade de outros países os casos sobem antes de atingirem o pico e começaram a descer.



"Nalguns países já está a descer", afirmou. "Portanto vamos esperar que no caso português o pico, a não ter sido já atingido, seja atingido rapidamente".