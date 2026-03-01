Última Hora
Novo Espaço Familiar Ronald McDonald abre portas no Hospital Dona Estefânia

Um novo Espaço Familiar Ronald McDonald abre portas na terça-feira no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, estimando acolher e apoiar anualmente mais de 1.000 famílias de crianças e jovens em tratamento, num ambiente que as faça "sentir em casa".

"É como se fosse uma casa dentro do hospital", disse à agência a diretora executiva da Fundação Infantil Ronald McDonald, Marta Sousa Pires, explicando que o espaço está aberto às famílias com crianças hospitalizadas, em tratamento ou em consulta externa.

Marta Sousa Pires sublinhou que é um espaço a pensar nas famílias que fazem parte do tratamento das crianças. "É um espaço muito importante para fortalecer as famílias, dar-lhes conforto emocional e psicossocial, para que, de facto, estejam sempre presentes junto das suas crianças e ajudem na sua recuperação", afirmou.

Integrado num dos programas principais da Ronald McDonald House a nível internacional, o espaço funcionará todos os dias, entre as 09:00 e as 20:00, permitindo sempre que necessário a pernoita das famílias nos dois quartos destinados a estadias de curta duração.

Há famílias que chegam de noite devido a uma situação de urgência da criança e não têm onde ficar. Outras dormem nos cadeirões, ao lado das suas crianças, e muitas vezes estão cansadas, emocionalmente e psicologicamente, e podem ali descansar umas horas durante o dia, disse a responsável, explicando que estes dois quartos são complementares aos 10 existentes na Casa Ronald McDonald, que acolhem famílias que acompanham as crianças em internamento prolongados.

No novo espaço a funcionar dentro do hospital, que faz parte da Unidade Local de Saúde (ULS) São José, as famílias poderão preparar refeições, tomar banho, lavar roupa na lavandaria, conviver com outras famílias e recebe "todo o apoio que as fortalece e as ajuda no tratamento das suas crianças", disse a responsável.

"É um espaço tranquilo, de conforto, dentro do hospital", que também dispõe de "uma sala de brincadeiras" para as crianças que estão internadas ou à espera da consulta ou de um tratamento.

Além das infraestruturas, o espaço contará com colaboradores da Fundação e de voluntários que dinamizarão atividades lúdicas, educativas e de promoção de bem-estar, tanto para as famílias como para as crianças e jovens.

"É um projeto em equipa com os profissionais de saúde do Hospital Dona Estefânia" que reforça a parceria que existe com a ULS São José há quase 20 anos, disse Marta Sousa Pires.

Para o presidente da ULS São José, Miguel Paiva, a abertura deste espaço familiar representa "uma enorme mais-valia para as famílias das crianças" em tratamento no Hospital Dona Estefânia.

"Com este projeto, estamos a oferecer-lhes um espaço onde encontram não só apoio logístico, mas também paz e tranquilidade para enfrentar momentos de maior vulnerabilidade, como os internamentos e os tratamentos hospitalares", afirmou o novo presidente da instituição numa resposta escrita à Lusa.

Miguel Paiva sublinhou que a parceria com a Fundação Infantil Ronald McDonald se insere "numa longa história de mais de 20 anos", que mostra como a colaboração entre as instituições de saúde e as instituições de solidariedade social permite "fortalecer o Serviço Nacional de Saúde e oferecer respostas mais humanizadas e ajustadas às necessidades" dos utentes e das suas famílias.  

Este é o segundo espaço familiar que a Fundação Infantil Ronald McDonald abre em Portugal - o primeiro foi no Hospital Santa Maria, em Lisboa, em 2017, onde são apoiadas mais de 1.000 famílias por ano - e a ambição é alargar o projeto em Portugal.

"A nível internacional já existem mais de 270 espaços e é um projeto que gostaríamos de expandir aos principais hospitais pediátricos do país", disse Marta Sousa Pires.

