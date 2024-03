Novo Governo dos Açores toma posse

A coligação venceu, sem maioria absoluta, as eleições regionais antecipadas de 4 de fevereiro e decidiu reconduzir no cargo a maioria dos anteriores governantes, sem grandes alterações na orgânica do executivo.Na lista com os nomes do novo executivo que o presidente do Governo indigitado entregou na sexta-feira ao representante da República, Pedro Catarino, as principais novidades foram a saída de Pedro Faria e Castro da subsecretaria Regional da Presidência e a entrada de Paulo Estêvão, líder do PPM nos Açores, que irá ocupar o cargo de secretário dos Assuntos Parlamentares e das Comunidades.Outra das alterações do novo elenco executivo é a entrada de Mário Rui Pinho, até agora diretor regional de Políticas Marítimas, para o lugar de Manuel São João, na Secretaria Regional do Mar e das Pescas. Os restantes governantes mantêm as mesmas pastas, nomeadamente o líder do CDS-PP/Açores, Artur Lima, na vice-presidência.Após a tomada de posse, o executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM tem dez dias para entregar, na Assembleia Regional, o Programa do Governo, documento que contém as principais orientações políticas e as medidas a propor para toda a legislatura.