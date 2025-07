Novo Hospital de Sintra inaugura na segunda-feira e abre urgência básica no sábado

"O hospital vai entrar em funcionamento de forma faseada e com início a partir de hoje, em algumas consultas. A partir de amanhã [sábado], abrimos o SUB -- o serviço de urgência básica -- e na segunda-feira a atividade cirúrgica e de internamento", disse Carlos Sá.

Falando após uma visita à unidade hospitalar que dará apoio ao Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), o presidente da ULS Amadora-Sintra referiu que a atividade vai ser feita de "forma faseada".

"O hospital está em total funcionamento. O volume de atividade é que vai ser aumentado de forma faseada, exatamente, para garantir que os circuitos estão todos a funcionar bem e que tudo está conforme, em termos de segurança para o doente. O hospital a partir da próxima semana estará a funcionar na sua plenitude", salientou.

O serviço de urgência básica do novo Hospital de Sintra entra em funcionamento dois dias depois de ter sido suspenso temporariamente em Mem-Martins, devido à transferência de serviços.

"O serviço de urgência básica entra em funcionamento amanhã [sábado], a partir das 08:00. Os utentes que precisem de deslocar-se ao serviço de urgência básica deverão, em primeiro lugar, ligar para o SNS24 [808 242 424]. Se forem referenciados para o SUB, já será aqui no hospital, a partir de amanhã, às 08:00.

O novo Hospital de Sintra vai permitir aliviar a pressão do HFF, um dos maiores na região de Lisboa e Vale do Tejo, passando a atender os casos não urgentes no serviço de urgência.

"Vamos abrir todas as valências que sejam possíveis, quer ao nível da consulta, quer ao nível cirúrgico, quer ao nível do internamento, e também, naturalmente, da urgência, de modo a permitir cuidados mais diferenciados e mais próximos das populações que servimos", sublinhou Carlos Sá.

O novo hospital, que começou a ser construído em 2021, está situado no Casal da Cavaleira, freguesia de Algueirão-Mem Martins, com área coberta de 10.500 metros quadrados e descoberta de 49.000 m2.

Representa um investimento da Câmara Municipal de Sintra superior a 62 milhões de euros e irá beneficiar 550 mil utentes.

Carlos Sá explicou que investimento total foi de cerca de 81 milhões de euros.

"Estamos a falar de um investimento que ascendeu a 63,8 milhões de euros, no que diz respeito à obra, portanto, à construção do edifício, e mais cerca de 17 milhões de euros, no que diz respeito a tudo o que é equipamentos e imobiliário, que foram instalados aqui no hospital. Estamos a falar de cerca de 81 milhões de euros", afirmou.

O Hospital de Sintra conta com serviço de ambulatório, consultas externas e exames, unidade de saúde mental, medicina física de reabilitação, central de colheitas e os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, unidade de cirurgia de ambulatório com bloco de cirurgia e recobro.

Dispõe também de um serviço de urgência básica para fazer cerca 60 mil urgências, cerca de metade das realizadas no Hospital Amadora-Sintra, de uma Unidade de Convalescença com 60 camas, Farmácia, unidade de esterilização e ainda um espaço para ensino e formação.