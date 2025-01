Novo protesto contra fim da ligação ferroviária entre Coimbra e Coimbra B

Foto: Inês Moreira Santos - RTP





Um processo que tem sido tudo menos consensual. A desativação da linha de comboio está relacionada com as obras do Metro BUS - o novo sistema de mobilidade do Mondego - e implica o encerramento de uma estação ferroviária com 140 anos de história.Um processo que tem sido tudo menos consensual. Às 0h20 de domingo, chegam ao fim 140 anos de história. Construída em 1885, a Estação Nova de Coimbra, fecha portas.



O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos, a União dos Sindicatos de Coimbra e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário e a Associação Juvenil Projeto Ruído convocaram uma iniciativa para esta sexta-feira.



Um velório que começa às 15h30 na Praça 8 de Maio, em Coimbra, e segue em direção à Estação Nova, que vai deixar de ter comboios a partir de domingo. O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos, a União dos Sindicatos de Coimbra e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário e a Associação Juvenil Projeto Ruído convocaram uma iniciativa para esta sexta-feira.Um velório que começa às 15h30 na Praça 8 de Maio, em Coimbra, e segue em direção à Estação Nova, que vai deixar de ter comboios a partir de domingo.