Novo sistema de acesso a cirurgias deve entrar em funcionamento em novembro

A informação foi adiantada hoje à Lusa pela médica Joana Mourão, que coordena o grupo de trabalho que está a desenvolver o SINACC, um novo sistema que está agora em testes nas Unidades Locais de Saúde (ULS) de Coimbra e do Alto Ave e no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa.

Está também a decorrer a formação, que vai ser alargada a partir da próxima semana, e, "se tudo correr bem, no final de novembro vai entrar o sistema em todo o país", substituindo o atual Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), referiu Joana Mourão.

"Foi pedido a cada ULS e IPO que criasse um número dedicado em cada uma delas para que os doentes pudessem contactar a entidade só para estas questões", salientou a coordenadora, para quem uma das vantagens do novo sistema é a sua transparência.

Além disso, no novo SINACC, o doente, a partir do momento que é inscrito, terá sempre a mesma data de inscrição, adiantou ainda Joana Mourão, ao realçar que um dos objetivos passa por diminuir o número de doentes que está fora dos tempos máximos de resposta garantidos para cirurgia.

"O facto de permitir uma arrumação cronológica vai facilitar a gestão e facilitar às entidades a gestão da própria lista", disse a coordenadora do grupo de trabalho, salientando também que, pela primeira vez, os utilizadores do SINACC terão "tudo no sítio só".

A criação do SINACC é uma das medidas previstas no Programa do Governo e no plano de emergência e transformação da Saúde, aprovado pelo anterior executivo no final de maio de 2024, que prevê a extinção do SIGIC, que se encontra "tecnologicamente desatualizado".