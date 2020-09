Número de camas para alojamento universitário aumenta 16%

É uma resposta à escassez de alojamento universitário em Portugal. O número de camas disponíveis vai aumentar 16%, em comparação com o ano letivo anterior. É o que revela o Ministério do Ensino Superior. O reforço da capacidade vai ser possível graças à assinatura de protocolos com o setor do turismo. Os estudantes vão ficar instalados em pousadas da juventude, hotéis e também unidades de alojamento local.