Alojamento para estudantes do ensino superior aumenta para acompanhar mais candidaturas

As camas passam assim a estar disponíveis.









Os preços desceram em todos os pontos do país. Ainda assim, em Lisboa os quartos podem custar até 500 euros e no Porto, 421. O ministro do Ensino Superior diz que a Ação Social está a ser reforçada para diminuir o peso desta despesa no orçamento dos alunos.

Os protocolos que vão ser assinados são válidos durante 1 ano, mas Manuel Heitor adianta que o objetivo é renovar o acordo, se existir essa necessidade.