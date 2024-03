A atualização foi avançada pela Direção-Geral da Saúde, que até à semana passada dava conta de apenas 23 casos, desde o início do ano.

As autoridades sanitárias referem que a maioria são homens com idade entre os 20 e 49 anos da região de Lisboa e Vale do Tejo.



Trinta e sete por cento das infeções terão sido em contexto de transmissão sexual.



Este é o segundo surto da doença desde 2017.