Número de deslocados sobe para 18 no concelho

"No Vale da Guarda, temos três casas em risco devido a deslizamento de terras e os moradores foram retirados por precaução e estão em casas de familiares", afirmou Hugo Moreira Luís à agência Lusa.

Duas pessoas já tinham ficado desalojadas porque a "habitação ficou destruída por uma derrocada" e outras 12 foram deslocadas das suas casas por deslizamentos de terras provocados pelo mau tempo na localidade da Picanceira.

Em Paços, uma casa de acolhimento encontra-se em "risco de ruir" e os utentes foram também deslocados por precaução.

Mais quatro residentes de duas habitações foram também retirados de casa por prevenção, devido ao risco de movimentos de massa.

Todos foram realojados em casas de familiares.

No concelho, estão cortadas em vários troços as estradas nacionais 247 (Foz do Lizandro e Escaravilheira) e 9 (a sul da Encarnação) e 9-2 (Enxara do Bispo).

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.