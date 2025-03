Número de imigrantes em Portugal está aquém da realidade

No entanto,Pedro Góis faz ainda uma referência ao estudo da Cáritas , divulgado esta terça-feira, que aponta para um aumento dos pedidos de ajuda por parte de imigrantes.O diretor científico do Observatório das Migrações considera essencial desenvolver medidas públicas para permitir dar melhores condições de vida e melhores salários a estas pessoas.O relatório da Cáritas revela também que se está a notar uma subida do número de pessoas em situação de sem abrigo, com famílias inteiras a viverem na rua.