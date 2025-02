Números da imigração em Portugal vão aumentar

Os atuais dados oficiais apontam para a existência de um milhão e 40 mil estrangeiros a residir no país, mas o ministro da Presidência, Leitão Amaro, anunciou, em entrevista à Antena 1, que o país registou um aumento muito significativo das entradas no território, antes do fim da chamada declaração de interesse.Uma informação corroborada pelo presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, referindo à Antena 1 que existem ainda muitos processos abertos de autorizações de residência ainda relativos a 2023. Algo que vai obrigar a uma revisão dos dados oficiais, diz Pedro Portugal Gaspar.Quanto à deportação de imigrantes sem documentação em Portugal, o presidente da AIMA diz que não compete a esta agência essa tarefa de fazer regressar os estrangeiros aos países de origem.É uma tarefa que deve caber às autoridades policiais.Leitão Amaro diz que o Governo está a tentar simplificar este processo e quer que o processo de retorno de estrangeiros fique a cargo da polícia.Mas as propostas do Executivo têm sido travadas, no Parlamento, pelo PS e pelo Chega.Quanto à demissão do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território depois das notícias de que tinha criado duas empresas imobiliárias que poderiam vir a beneficiar com a nova lei dos solos, o ministro Leitão Amaro elogia a decisão de Hêrnani Dias, e dá o assunto como arrumado.