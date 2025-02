Leitão Amaro à Antena 1: "Pedro Nuno Santos está desesperado"

Em entrevista ao "podcast" da Antena 1 "Política com Assinatura", Leitão Amaro afasta a acusação do Partido Socialista de que o Governo quer privatizar a Segurança Social: "Pedro Nuno Santos está desesperado". Em causa o anúncio do Executivo de criação de um grupo de trabalho para estudar a sustentabilidade da Segurança Social.