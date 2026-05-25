"Nunca sei o que me espera". Elevadores são jogo de sorte na Gare do Oriente em Lisboa













É notória da degradação de alguns elevadores, com vidros partidos É notória da degradação de alguns elevadores, com vidros partidos

























Este é um dos elevadores mencionados por Karina na ponta da estação

Críticas à IP

Dois utilizadores habituais da estação afirmam à Antena 1 que na última quinta-feira, dia 21 de maio, na maior parte do dia, os oito elevadores da rua para o piso intermédio estiveram indisponíveis. Isso levou à suspensão do tal serviço SIM, que só foi retomado no final da tarde quando um elevador ficou operacional.

O mesmo problema aconteceu no sábado, confirmado pela Antena 1 presencialmente no início da noite.

Quanto aos outros oito elevadores, três não podiam ser usados no sábado. Apenas uma plataforma (das linhas 5 e 6) tinha os dois elevadores a funcionar nessa noite, enquanto as restantes tinham um parado e outro operacional.



Karina Silva acumula várias histórias em que precisa de quem a rodeia, ora na subida do degrau na zona dos autocarros, ora nos seguranças e passageiros que pegam na cadeira elétrica e ajudam a descer as escadas – porque deixou de haver um elevador funcional de um dia para o outro, relata.

“Percebo que não seja uma responsabilidade que eles [os seguranças] tenham de ter”, sublinha, “porque pode alguém se magoar, pode a cadeira ser estragada sem querer” e aponta um “risco inerente que não deveria sequer acontecer”.

Noutra ocasião, não podendo embarcar no Oriente por causa das avarias, foi-lhe proposto entrar em Santa Apolónia, o que excecionalmente aceitou. Karina diz que a logística é diferente e tem mais facilidade em estacionar no Oriente.

Os problemas com acessibilidades não são exclusivos da IP, repetindo-se noutras partes de Lisboa, com a estação de Espinho “só tem um elevador e está avariado há mais de um ano”, critica, afirmando que não há uma solução perante as exposições feitas.

Elogiando a CP por um “grande esforço ultimamente”, que chegou a ter IP “não está a fazer nada em prol de, pelo menos, tentar melhorar”.

Afirma que vai ouvindo várias justificações para as avarias: há quem fale de “vandalismo”, outros “dizem que os elevadores estão demasiado usados e velhos” em que “vão avariando e depois não há peças”.

A Antena 1 questionou na última quinta-feira a IP para obter esclarecimentos sobre os elevadores da Gare do Oriente, mas não obteve resposta. Dois utilizadores habituais da estação afirmam à Antena 1 que na última quinta-feira, dia 21 de maio, na maior parte do dia,O mesmo problema aconteceu no sábado, confirmado pela Antena 1 presencialmente no início da noite., enquanto as restantes tinham um parado e outro operacional.Vista para terminal de autocarro na Gare do Oriente, em LisboaKarina Silva acumula várias histórias em que precisa de quem a rodeia, ora na subida do degrau na zona dos autocarros, ora nos seguranças e passageiros que– porque deixou de haver um elevador funcional de um dia para o outro, relata.“Percebo que não seja uma responsabilidade que eles [os seguranças] tenham de ter”, sublinha, “porque pode alguém se magoar, pode a cadeira ser estragada sem querer” e aponta umNoutra ocasião, não podendo embarcar no Oriente por causa das avarias, foi-lhe proposto entrar em Santa Apolónia, o que excecionalmente aceitou. Karina diz que a logística é diferente e tem mais facilidade em estacionar no Oriente.Os problemas com acessibilidades não são exclusivos da IP, repetindo-se noutras partes de Lisboa, com a Carris ou o Metro de Lisboa , mas também noutras partes do país. A, critica, afirmando que não há uma solução perante as exposições feitas.Elogiando a CP por um “grande esforço ultimamente”, que chegou a ter 48 horas de antecedência para pedir o SIM, Karina lamenta que aAfirma que vai ouvindo várias justificações para as avarias: há quem fale de “vandalismo”, outros “dizem que os elevadores estão demasiado usados e velhos” em que “vão avariando e depois não há peças”.A Antena 1 questionou na última quinta-feira a IP para obter esclarecimentos sobre os elevadores da Gare do Oriente, mas não obteve resposta.

Há duas formas de saber o elevador não está a funcionar. O papel com a fraseem português e inglês, é um dos sinais. Está espalhado por vários equipamentos ePara os que não têm papel afixado, a derradeira prova é estender o dedo para o botão e esperar uma luz verde. Alguns elevadores não reagem, outros soltam um ranger quando abrem portas - esses funcionam.A RTP Antena 1 esteve por volta das 21 horas no sábado, dia 23 de maio, na Gare do Oriente:E nenhum deles permitiria Karina Silva entrar no comboio aqui, neste dia., desabafa sobre o imprevisível funcionamento destes equipamentos.Vive em Lisboa há mais de uma década, mas não deixou de ir regularmente ao Porto. Vai no comboio Alfa Pendular até Espinho e não perde a memória das avarias com os elevadores: “Desde que cá estou lembro-me sempre de acontecerem estas situações”.. Trata-se de um assistente que apoia estes passageiros na entrada e saída dos comboios da CP.Na Gare do Oriente, para que este serviço aconteça, é preciso que funcionem os elevadores entre a rua e o piso intermédio, onde ficam as bilheteiras e as salas de espera – existem oito elevadores ao todo. Entre este piso e as quatro plataformas de comboio, existem mais oito elevadores (dois por cada plataforma).- Karina critica ainda a “barreira arquitetónica, um degrau entre a própria rua e a plataforma” que a impede de se deslocar sozinha.”, conta Karina Silva.