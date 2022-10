"Escadas rolantes e elevadores parados" são queixas recorrentes na estação do Cais do Sodré

Na Antena 1 fomos ouvir queixas relativas ao acesso ao Metro e aos comboios da CP numa das principais estações intermodais de Lisboa: o Cais do Sodré.





A rádio pública ouviu os utentes apontarem para problemas nas bilheteiras, escadas rolantes paradas e elevadores que não funcionam. São uma amostra do que se vive no acesso a estes transportes noutras estações da capital.







A Antena 1 já pediu esclarecimentos à CP - Comboios de Portugal sobre as queixas relativas a problemas com as bilheteiras, mas até agora sem resposta.

Já o Metropolitano de Lisboa enviou à Antena 1, por escrito, algumas respostas a questões levantadas pelos utentes.





Sobre o não funcionamento recorrente de algumas escadas rolantes e do elevador na estação do Cais do Sodré, a empresa diz que o elevador está para reparação, mas não avança quando é que está previsto funcionar.







Numa resposta escrita à Antena 1 o Metropolitano de Lisboa diz também que em duas outras estações, com igual problema, está previsto a instalação de elevadores na estação de Praça de Espanha e Campo Grande (ainda em fase de conclusão do projeto de execução).







As acessibilidades para as estações Martim Moniz, Intendente, Anjos, Campo Pequeno e Picoas encontram-se, em fase de estudo prévio para aferir localizações dos ascensores em articulação com outras entidades.

Quanto às avarias recorrentes nas escadas rolantes, a situação referida na estação Cais do Sodré encontra-se identificada pelo Metro de Lisboa. Das várias escadas rolantes, nesta altura duas encontram-se em processo de reparação, duas em fase de concurso público para substituição e outras duas aguardam a chegada de peças para reparação.









Reconhecendo a situação, à Antena 1, o Metro de Lisboa refere aguardar a Portaria de Extensão de Encargos (já solicitada), para que possa proceder ao lançamento do concurso dos equipamentos mecânicos para a estação do Cais do Sodré.

Quanto a outras estações na cidade, o Metropolitano de Lisboa garante que se encontra a decorrer um concurso público para a substituição e modernização de cinco lances de escadas mecânicas da estação Baixa Chiado. E avança que para o ano, se houver orçamento para isso, vão avançar concursos para elevadores e escadas rolantes em várias outras estações da capital. Um investimento condicionado à verba disponível.