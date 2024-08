Nuno Melo lamenta morte de militares da GNR em queda de helicóptero no Douro

O governante apresentou "sentidas condolências às famílias das vítimas e à GNR". Até ao momento foram localizados os corpos de quatro militares da GNR, continuando desaparecido um outro elemento que também seguia no helicóptero.

Nuno Melo saudou também "o empenho e os esforços das equipas de resgate em cumprimento das obrigações de busca e salvamento", de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa Nacional.

Na nota de imprensa, o ministério indicou que a Autoridade Marítima Nacional, através do capitão de Porto e comandante-local da Polícia Marítima do Douro, está a coordenar as buscas pelo "militar da GNR que seguia também no helicóptero e que se encontra ainda desaparecido".

A Defesa Nacional referiu ainda que as operações, no rio e em terra, estão a mobilizar elementos das corporações de bombeiros locais e da região, da Polícia Marítima, do Centro de Tropas de Operações Especiais do Exército, localizado em Lamego, da Proteção Civil e da GNR, estes dois últimos com o apoio de `drones`.

"Os gabinetes de psicologia da Polícia Marítima e do INEM foram ativados e encontram-se a prestar apoio aos familiares das vítimas", pode ler-se ainda.