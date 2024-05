Nuno Melo ouvido na AR sobre o serviço militar

A audição do presidente do CDS-PP, pedida pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, está agendada para depois do plenário, pelas 18h00, na Comissão de Defesa Nacional.A hipótese chegou a ser apoiada publicamente pela ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, que afirmou que Nuno Melo “obviamente falou em nome de todo o Governo”. Contudo, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, quando questionado, recusou-se a abordar o tema.Após duras críticas, nomeadamente das associações representativas de oficiais, sargentos e praças das Forças Armadas, que consideraram a ideia “peregrina” e “absurda”, o Ministério da Defesa emitiu um comunicado no dia 30 de abril negando que Nuno Melo tenha anunciado o recrutamento de jovens delinquentes e referindo que a hipótese foi abordada em contexto meramente académico.