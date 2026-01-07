Nuno Morais Sarmento demitiu-se da presidência da FLAD

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a FLAD refere que "face à exigência do cargo", Nuno Morais Sarmento "entendeu não poder, neste momento, garantir as condições pessoais e de saúde necessárias".

"A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento comunica que o presidente do Conselho de Administração, dr. Nuno Morais Sarmento, apresentou a sua demissão, que foi aceite, com efeito a partir do dia 5 de janeiro", indica a nota.

Face "à exigência do cargo", Nuno Morais Sarmento entendeu não poder, "neste momento, garantir as condições pessoais e de saúde necessárias à sua completa realização".

"Por este motivo o presidente da FLAD pediu para cessar as atuais funções", lê-se no comunicado.

A FLAD destaca que, nos últimos 16 meses à frente da fundação, este responsável "procedeu a uma vasta reorganização interna", procurando torná-la "mais próxima dos cidadãos" e mais bem preparada para os desafios da Inteligência Artificial.

"Os próximos anos, especialmente o ano de 2026, em que a FLAD comemora os 250 anos da Independência dos Estados Unidos da América, serão de grande exigência, obrigando a um elevado número de viagens de longo alcance, como é o caso das viagens para os EUA", explica.

A FLAD aproveita para lembrar que, em 2025, Nuno Morais Sarmento conduziu as comemorações dos 40 anos da fundação, "que terminaram com um espetáculo memorável no Carnegie Hall, em Nova Iorque, juntando de forma inédita uma grande parte da comunidade luso-descendente".