Nuno Pardal Ribeiro. Membro do Chega acusado de prostituição de menores deixa Assembleia Municipal de Lisboa

Nuno Pardal Ribeiro não negou o encontro com o adolescente, sublinhando que o conheceu “numa app de encontros para maiores de 18 anos” e que, “até ser confrontado com este processo, desconhecia por completo que era menor de idade”.

O caso terá sido denunciado à Polícia Judiciária pelos pais do menor, que descobriram as mensagens do WhatsApp no telemóvel do filho - algumas das quais são citadas na acusação do procurador Manuel dos Santos, do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Cascais.O jornalescreve queA publicação adianta ainda que o arguido vai "serenamente, proceder à sua defesa, lamentando profundamente a situação desagradável para todas as partes".

“O arguido agiu com o propósito concretizado de, para satisfazer os seus instintos libidinosos, praticar com o assistente os atos sexuais descritos” a troco de “dinheiro”, conclui o procurador Manuel dos Santos, do DIAP de Cascais.

Nuno Pardal Ribeiro foi toureiro “profissional” e presidente da Associação Nacional de Toureiro e está acusado de dois crimes de prostituição de menores agravada, um consumado e outro na forma tentada.







A RTP confirmou que o deputado do Chega à Assembleia Municipal de Lisboa renunciou, nas últimas horas, ao mandato. Nuno Pardal Ribeiro nega igualmente à estação pública os crimes de prostituição de menores de que é acusado.



Entre os elementos de prova apresentados pelo Ministério Público, estão declarações do menor, mensagens trocadas entre o deputado do Chega e o adolescente, além de fotografias.

No mesmo processo é também acusado um instrutor de voo que foi julgado pela morte de uma criança e de um homem durante uma aterragem forçada na Praia de São João da Caparica, em 2017. O aviador terá mantido um encontro com o mesmo rapaz numa casa nos arredores de Lisboa, embora este arguido não tenha qualquer relação com Nuno Pardal Ribeiro. O piloto saberia que o menor tinha 15 euros e teria pago 50 euros pelo encontro sexual.