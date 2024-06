O filho do presidente da República tinha recusado estar presente na comissão de inquérito ao caso, invocando o estatuto processual que tem, sem esclarecer qual.



A RTP apurou que Nuno Rebelo de Sousa é mesmo arguido neste caso, em que se reuniu com António Lacerda Sales, o ex-secretário de Estado da Saúde, que também é arguido neste caso.



Em causa está o alegado favorecimento a duas gémeas luso-brasileiras no tratamento para Atrofia Muscular Espinhal com o medicamente mais caro do mundo.