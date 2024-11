"O Deus das Moscas" em banda desenhada

Foto: Margarida Vaz - Antena 1

É a primeira vez que é feita uma novela gráfica a partir do clássico da literatura "O Deus da Moscas" do escritor inglês William Golding.



Durante a Amadora BD, a jornalista Margarida encontrou-se com Aimée de Jongh, a ilustradora dos Países Baixos, que explicou à Antena 1 a atualidade do livro.



A banda desenhada ''Os Dias de Areia'' sobre os agricultores afetados pela Grande Depressão, nos Estados Unidos é outro livro da mesma autora e está, também, traduzido em português.