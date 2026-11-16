País
O Essencial RTP. Vídeo em escola está a chocar o país e há uma nova polémica na seleção
Conheça aqui os principais destaques desta segunda-feira.
Cabaz alimentar. Só nos últimos sete anos os preços dos alimentos subiram 40 por cento. Portugal é o segundo país do Euro com maiores aumentos. Peixe, ovos e legumes são os alimentos mais caros.
Combustíveis. Mas há boas notícias. o preço dos combustíveis está mais baixo esta semana. Se for abastecer, paga menos 2 cêntimos por litro na gasolina e menos seis cêntimos no gasóleo.
"Acampada" nos Restauradores. O protesto pela habitação passou do Rossio para os Restauradores, em Lisboa, onde estão cerca de 40 tendas que lá devem ficar até sábado. Os manifestantes ainda ponderam acampar na porta do Parlamento. A PSP garante acompanhar a situação no terreno com proximidade.
Na seleção nacional. Depois da derrota da seleção, a mãe de Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio. Dolores Aveiro garante que o filho não foi acarinhado, Jorge Jesus não comenta. Em campo, Portugal vai tentar inverter o resultado desastroso do fim-de-semana. O jogo contra o País de Gales esta terça-feira vai ter transmissão na RTP em varias plataformas.
"Acampada" nos Restauradores. O protesto pela habitação passou do Rossio para os Restauradores, em Lisboa, onde estão cerca de 40 tendas que lá devem ficar até sábado. Os manifestantes ainda ponderam acampar na porta do Parlamento. A PSP garante acompanhar a situação no terreno com proximidade.
Na seleção nacional. Depois da derrota da seleção, a mãe de Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio. Dolores Aveiro garante que o filho não foi acarinhado, Jorge Jesus não comenta. Em campo, Portugal vai tentar inverter o resultado desastroso do fim-de-semana. O jogo contra o País de Gales esta terça-feira vai ter transmissão na RTP em varias plataformas.