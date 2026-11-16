Jorge Jesus quer conquistar o primeiro lugar do agrupamento, referindo "que é isso que vamos tentar", acrescentando que "é importante ficares em primeiro".



Sobre Bernardo Silva, Jorge Jesus disse que o médio queixou-se de um pequeno problema. Quanto às críticas de Dolores Aveiro, o técnico nacional apenas disse "mãe é mãe, não há nada que dar a volta a isto".