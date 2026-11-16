Desporto
Seleção Nacional
Jorge Jesus sobre Dolores Aveiro. "Mãe é mãe, não há nada que dar a volta a isto"
Jorge Jesus referiu-se à recente derrota frente à Dinamarca afirmando que as coisas não correram bem. O selecionador nacional fez estas declarações na antevisão da partida com País de Gales, referente à derradeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações.
Sobre Bernardo Silva, Jorge Jesus disse que o médio queixou-se de um pequeno problema. Quanto às críticas de Dolores Aveiro, o técnico nacional apenas disse "mãe é mãe, não há nada que dar a volta a isto".