Violência nas escolas. O ministro da Adminstração Interna O ministro da Adminstração Interna apelou à denúncia imediata em casos de violência nas escolas. Um apelo deixado por Luís Neves um dia após ser conhecido o caso de uma jovem de 13 anos que foi violentamente agredida por colegas na Escola Delfim Santos, em Lisboa.





O que acontece aos agressores neste tipo de casos? Por terem menos de 16 anos, são considerados inimputáveis e estão sujeitos a um regime próprio, a Lei Tutelar Educativa.







O presidente executivo do Deutsche Bank está também debaixo de fogo porque terá incentivado ao incumprimento de regras e terá também escondido informação dos accionistas do banco.