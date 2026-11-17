País
O Essencial RTP. Violência nas escolas e a fuga de documentos do Deutsche Bank
Conheça aqui os principais destaques desta terça-feira.
Violência nas escolas. O ministro da Adminstração Interna apelou à denúncia imediata em casos de violência nas escolas. Um apelo deixado por Luís Neves um dia após ser conhecido o caso de uma jovem de 13 anos que foi violentamente agredida por colegas na Escola Delfim Santos, em Lisboa.
O que acontece aos agressores neste tipo de casos? Por terem menos de 16 anos, são considerados inimputáveis e estão sujeitos a um regime próprio, a Lei Tutelar Educativa.
Guerra na Ucrânia. Kiev e Moscovo trocaram ataques contra pontes. A Rússia atacou duas pontes na capital ucraniana, uma investida que deixou partes da cidade sem água e luz. Também a Ucrânia atingiu a ponte que liga a Crimeia ocupada à Rússia.
Fuga de documentos. É um escândalo que está a atingir um dos mais importantes bancos europeus. Foram divulgados milhões de documentos internos que deixam a nu ligações do Deutsche Bank a Jeffrey Esptein, Donald Trump e a oligarcas russos. Ligações que eram descohecidas até aqui e que foram agora divulgadas por uma investigação jornalistas.
Fuga de documentos. É um escândalo que está a atingir um dos mais importantes bancos europeus. Foram divulgados milhões de documentos internos que deixam a nu ligações do Deutsche Bank a Jeffrey Esptein, Donald Trump e a oligarcas russos. Ligações que eram descohecidas até aqui e que foram agora divulgadas por uma investigação jornalistas.
O presidente executivo do Deutsche Bank está também debaixo de fogo porque terá incentivado ao incumprimento de regras e terá também escondido informação dos accionistas do banco.